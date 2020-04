Cagnolina sorprende il suo proprietario dando alla luce 20 cuccioli in 24 ore Questa dolce cagnolina ha sorpreso il suo proprietario: era incinta e in 24 ore ha dato alla luce ben 20 cuccioli.

I cani sanno sempre come sorprenderci. A volte lo fanno lasciandoci letteralmente senza parole. Come nella storia di questa cagnolina: era incinta e il proprietario si aspettava un po’ di cuccioli. Ma mai si aspettava che la sua cagnolina potesse partorire 20 cuccioli in 24 ore.

Questa cagnolina dei record si chiama Calì. Ed è un Alapaha Blue Blood Bulldog di razza. La cagnolina era incinta. Una gioia per la futura mamma, ma anche per i suoi amici umani che attendevano con ansia il momento del parto. Non vedevano l’ora di poter dare una mano a Calì a dare alla luce i suoi piccoli.

E non vedevano l’ora di poter vedere il miracolo della vita. Si aspettavano circa 4-6 cuccioli, la media di cagnolini che di solito nascono da una gravidanza. Mai si sarebbero aspettati che la loro cagnolina di 2 anni arrivasse a dare alla luce in 24 ore la bellezza di 20 cuccioli.

Ci troviamo a Swindon, in Inghilterra. Il 18 marzo la cagnolina ha partorito in 24 ore la bellezza di 20 cuccioli. Amber Rees, la sua proprietaria, ha accompagnato dall’inizio la nascita di tutti i cuccioli. E arrivati al 12esimo cucciolo era alquanto preoccupata, quindi ha deciso di portare Calì dal veterinario. Ma mai si sarebbe aspettata di arrivare a 20.

I cuccioli continuavano a nascere: potete immaginare mettere al mondo 20 cuccioli? Dopo i primi 12 nati a casa, gli altri sono tutti nati in clinica arrivando a 20 cuccioli. Davvero un numero impressionante se ci pensate. Chissà come faranno a curarli tutti quanti.

Amber sottolinea che è stata una nascita traumatica, soprattutto perché è durata tanto, un giorno intero. Dei 20 cuccioli, purtroppo, 9 sono morti. Ma gli altri stanno tutti bene. Davvero una nascita eccezionale, per una cagnolina che ha avuto una grandissima forza a far nascere tutti i suoi piccoli, anche se alcuni non ce l’hanno fatta.