Cagnolina traumatizzata fa la pipì ogni volta che sente una voce umana Questa povera cagnolina traumatizzata non si muove dal suo angolo e fa la pipì ogni volta che sente una voce umana

Gia è una cagnolina che nel corso della sua vita ha già subito tante ingiustizie e trattamenti indegni. È così traumatizzata da aver paura di ogni cosa. Nel rifugio se ne stava sempre in un angolo della sua cuccia e non appena sentiva la voce di una persona le scappava la pipì. La sua famiglia umana quante gliene ha fatte passare?

Il passato di Gia è davvero molto triste. È arrivata in questo piccolo rifugio del Texas spaventata e impaurita da tutto e da tutti. Se ne stava sempre in un angolo e ogni volta che un essere umano si avvicinava a lei cominciava a tremare.

Non voleva essere toccata da nessuno e faceva la pipì, dalla paura e dal nervosismo, ogni volta che sentiva una persona parlare, rimanendo praticamente pietrificata nel punto in cui si trovava. Troppo spaventata persino per muoversi.

Purtroppo la cagnolina si comportava così per gli abusi che aveva dovuto subire nel corso della sua vita. Era stata lasciata legata a un albero e trattata nel peggiore dei modi dal suo proprietario, che avrebbe dovuto invece riempirla di amore.

Ha ricevuto maltrattamenti fisici e psicologici e il suo cuore è andato in mille pezzi, come il suo spirito che una volta era felice e allegro. Aveva bisogno di aiuto. Continuava a tremare. Il rifugio forse non era il luogo adatto a lei.

Fortunatamente l’associazione DallasDogRRR specializzata nei casi più difficili è intervenuta per aiutare Gia.

Al rifugio per cani di Dallas ha fatto molti progressi: non fa più la pipì quando vede una persona, ma si nasconde sotto il letto. Sarà difficile riaprire il suo cuore alla gente, ma i volontari lavorano con lei ogni giorno.

Se con le persone ha molta difficoltà, non è così con gli altri cani del rifugio, con cui ama giocare.

Al momento Gia vive in una casa di accoglienza temporanea con uno specialista per cani che hanno subito traumi. La mamma temporanea sa che questo è un caso difficile. Ma nessuno smetterà di lottare per lei.