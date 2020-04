Cagnolina viaggia da sola in autobus per restare vicino alla famiglia Questa dolce cagnolina viaggia avanti e indietro da sola in autobus per poter rimanere vicino alla sua famiglia

Sangyeon è una cagnolina davvero molto intelligente. Ogni giorno si presenta alla fermata dell’autobus per prendere un pullman che la porta dalla sua famiglia. E poi ritorna indietro. E fa tutto da sola. Ecco la sua storia e perché lo fa ogni giorno.

Sicuramente Sangyeon è un cane eccezionale. La sua storia ha anche ispirato un cortometraggio a cartoni animati. Sangyeon vive in Corea su un’isola con la sua famiglia. La sua famiglia spesso deve spostarsi sulla terraferma.

Per muoversi più velocemente, la famiglia di Sangyeon si muove in barca, ma il cagnolino non ama il mare, preferisce viaggiare via terra. Ed è per questo che ogni mattina Sangyeon esce di casa per andare di corsa alla fermata dell’autobus: dove da solo aspetta il mezzo che lo porterà dalla sua famiglia. E fa anche il viaggio di ritorno così.

Il cane sa come raggiungere la terraferma e riunirsi con la sua famiglia, da quando una volta ha percorso quel tragitto in autobus con il suo proprietario. Sangyeon ha imparato a memoria tutto quanto e ogni giorno, praticamente, lo ripete in maniera automatica. Perché per il cane è la normalità. Prima sale sull’autobus giusto senza esitare.

Poi viaggia da solo sul mezzo, l’unico modo che ha per poter raggiungere la sua famiglia e stare con le persone che ama. Non gli dispiace viaggiare da solo pur di ricongiungersi ai suoi amici umani.

I conducenti dei mezzi lasciano viaggiare Sagyeon davanti, insieme a loro, così il cagnolino può tenere d’occhio la strada. Sa persino a quale fermata deve scendere. Non ha paura di sbagliarsi e scende dal mezzo raggiungendo la sua famiglia e le persone che ama più di ogni altra cosa.

Quando è venuto il momento di tornare a casa, il proprietario l’accompagna alla fermata, paga il biglietto e il cane rifà la strada al contrario.