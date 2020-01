Cagnolini intrappolati in una tana sul monte Taburno salvati dai pompieri Cico e Briciola, la storia dei due cagnolini intrappolati in una tana sul monte Taburno e salvati dai vigili del fuoco; ecco il video

Questi due cagnolini sono rimasti intrappolati in una tana sul Monte Taburno e sono stati salvati dai pompieri. Il video del loro salvataggio è stato tweettato dai Vigili de fuoco e sta facendo il giro del paese ormai. Ecco cos’è accaduto ai due temerari pelosetti.

Questa volta non ci sono maltrattamenti! Vi racconteremo un bellissimo salvataggio che riscalda i cuori. Due cagnolini, Cico e Briciola, erano scappati, non ci è dato sapere come ma qualcosa ci dice che avranno scavato una via di fuga sotto la recinzione di casa. Visto il posto in cui sono stati trovati, si direbbe che amano esplorare le vie sotterranee.

Alla ricerca dei due temerari a 4 zampe era partita una squadra di vigili del fuoco che aveva deciso di controllare anche le montagne circostanti all’abitazione. E hanno fatto bene! Camminando nei boschi di Monte Taburno, i Vigili del fuoco hanno sentito un debole guaito, senza però riuscire a localizzare la provenienza del suono.

Continuando a cercare, hanno capito che i lamenti provenivano da sotto terra e hanno iniziato a scavare. Poco dopo hanno ritrovato i due cagnolini.

Non si sa come sono finiti la sotto ma l’ipotesi più accreditata è che i due cuccioli si siano infilati in una tana, rimanendo intrappolati. Senza trovare la via d’uscita che si erano lasciati probabilmente alle spalle, sono andati avanti fio a rimanere bloccati.

Un salvataggio straordinario per due cagnolini estremamente fortunati che hanno rischiato di perdere la vita seppelliti vivi. Sull’account Twitter i pompieri hanno scritto pieni di gioia:

“Scavando fino alla comparsa dei… cagnolini! I due impavidi si erano infilati in una tana nei boschi sul monte Taburno, nel beneventano. Dispersi da ieri, ci hanno pensato i vigili del fuoco a tirarli fuori dai guai”.

Fortunatamente tutto è andato per il meglio e i due cuccioli sono potuti tornare a casa sani e salvi. Un applauso a questi eroi in divisa che intervengono sempre e salvano vite umane e animali.