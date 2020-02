Cagnolino così spaventato in un rifugio non lascia il suo angolo per nessuna ragione al mondo Un cagnolino in un rifugio era così spaventato da non lasciare per nessuna ragione al mondo il suo angolo in cui si sentiva al sicuro

Iris è un povero cagnolino che ha vissuto gran parte della sua vita per strada. Ha subito abusi e maltrattamenti, prima di essere stato salvato da dei volontari che lo hanno portato al sicuro in un rifugio. Ma nemmeno qui stava bene. Aveva così paura nel rifugio da rimanere sempre in un angolo, senza muoversi per nessuna ragione al mondo.

La povera cagnolina, da quando è arrivata all’interno del rifugio, non ha mai cercato di attirare l’attenzione di nessuno. Si è messa semplicemente in un angolo, dando le spalle a tutte, fissando il muro di fronte a se, così che nessuno potesse notare la sua presenza. Voleva essere per tutti un fantasma, come del resto era stata per tutta la sua vita, dopo aver vissuto per un paio di anni in strada. Il rifugio per lei era una tortura.

Laurel-Ann Dooley è una volontaria del rifugio che voleva fare qualcosa per salvare Iris e salvare anche la sorella di questa cagnolina, arrivata con lei al rifugio. Così ha deciso di pubblicare su Facebook un post in cui presentava i due animali, sperando che qualcuno fosse interessato a salvarle, magari insieme, ma anche separatamente.

“Iris è completamente giù, lascia il cibo sul pavimento e rifiuta di mangiare. Mi permette di accarezzarlo, ma non smette di stare contro il muro, è davvero terrorizzata”, ha raccontato su Facebook la volontaria. Per fortuna qualcuno ha subito risposto all’appello: i volontari di The BarkVille Dog Rescue ha trovato subito una casa per la sorella di Iris e per i suoi cuccioli, visto che era incinta.

Con Iris la situazione era più difficile. Poi un tecnico veterinario, Lin Rocke, ha visto la sua foto e ha deciso di intervenire. Con il marito ha deciso di accogliere Iris per aiutare la cagnolina terrorizzata, affamata e in cattiva salute.

Quando Iris è arrivata nella nuova casa ha subito cercato un angolo dove rifugiarsi. Ma adesso ha diversi angoli che le piacciono e questa è una buona notizia.

Giorno dopo giorno Iris si apre sempre più al mondo grazie all’amore della sua nuova famiglia.