Questa è la storia di un cagnolino che sbircia da una recinzione ogni giorno chi passa davanti casa. Niente di male, tanti cani fanno la stessa cosa per dare un’occhiata a cosa avviene fuori dalle mura di casa propria. Il problema è che questo cucciolotto, a causa del suo aspetto particolare e del suo sguardo non proprio rassicurante, mette a disagio i passanti che incrociano la sua occhiata lungo il loro cammino in strada.

Junebug è una cagnolina davvero molto curiosa. Vuole sempre sapere cosa le accade intorno. La cucciolotta di quattro chili è diventata famosa in tutto il mondo dopo che qualcuno ha pensato bene di postare la sua immagine. Lei era sopra a un recinto con uno sguardo davvero preoccupante.

Di sicuro non sarà il primo cane curioso di sbirciare cosa avviene oltre il muro di casa sua. E non sarà nemmeno l’ultimo. C’è anche chi arriva perfino a saltare oltre la recinzione pur di vedere cosa succede nel mondo esterno, perché quando la curiosità chiama, il cucciolo risponde.

La persona che ha deciso di condividere su Twitter la foto di Junebug ha detto che in vita sua non ha mai avuto più paura di così di un cane. Lo sguardo, anche da vicino, appare decisamente angosciante, tanto che in breve tempo la sua storia è diventata virale.

Nei commenti al post pubblicato online, c’è chi trova che Junebug sia uguale a Beetlejuice o peggio ancora a Joker, il nemico giurato di Batman. E ancora c’è chi si spinge oltre dicendo che è tale e quale al pagliaccio di It nato dalla penna di Stephen King.

Fonte foto da Twitter di thegallowboob

Cagnolino sbircia da una recinzione ma non farebbe del male a nessuno

Tim K., proprietario di Junebug, raggiunto da The Dodo ha detto che il suo cane non è né minaccioso né spaventoso, anche se in quelle foto potrebbe apparire così. In realtà è un angioletto.

Fonte foto da Twitter di thegallowboob