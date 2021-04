Cali, il cucciolo di cane che gioca con Delilah il delfino (VIDEO)

L’adorabile video che vi proponiamo oggi, e che non potrà non conquistarvi, ci mostra un simpaticissimo cucciolo di cane di nome Cali nel preciso istante in cui fa la conoscenza di un amichevole delfino che vive in un grande acquario della Florida. Il filmato, davvero commovente, ci dimostra ancora una volta quanto sono meravigliosi i nostri amici animali.

È stata la mamma umana del peloso a condividere il momento in cui Cali attira l’attenzione del delfino e entrambi cercano di instaurare un’amicizia. Inutile dire che il video, in brevissimo tempo, è diventato virale in varie reti sociali, fra le quali Facebook e Youtube.

Gli animali, per farsi degli amici, solitamente cercano di essere molto aperti e disposti a giocare con tutti, indipendentemente da che siano o no della stessa specie. In questo dolce video, Cali che ci dimostra quanto detto: cerca in tutti i modi di far capire al delfino che gli sta davvero simpatico!

La mamma umana di Cali lo aveva portato a fare una passeggiata per il parco acquatico Sea World di Orlando. Quando si sono avvicinati allo spazio dedicato ai delfini, mai avrebbe pensato che il cane sarebbe stato così contento di vedere gli animali marini.

“Un delfino in particolare, Delilah, voleva giocare con Cali. Lei nuotava da un lato all’altro, mentre Cali correva fuori”. Racconta la proprietaria del quattro zampe. In un momento di questo dolce e tenero video possiamo vedere come il cane si ferma davanti a Delilah.

Attraverso il vetro entrambi uniscono i loro musi in una scena davvero adorabile che ha provocato la tenerezza e la commozione di migliaia di internauti. È proprio per questo che questo comico e irresistibile video ha ottenuto una grande quantità di visualizzazioni, oltre che altrettanti likes e commenti di vario genere da parte degli utenti di Facebook e Youtube.

