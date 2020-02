Ci disse che cosa avrebbe fatto a entrambe (non lo ripeterò) e mi rassegnai a ciò che stava per accadere. Poi, quando avevamo perso la speranza, apparve una specie di eroe inaspettato. Camie, una miscela di pitbull e labrador del mio vicino, riuscì a passare attraverso il vetro rotto. Inutile dire che la situazione è cambiata immediatamente.

“Camie è un cane dolce, amorevole e bonario. È tutto l’amore che può essere con tutti i bambini del vicinato e non ho mai ringhiato. Era anche un po ‘sciocchina … una cagna bella e sciocca. Ma quando Camie ha afferrato questo ragazzo, era un animale diverso. ”

“I suoi occhi erano spalancati. Il cane si mise sopra di lui in un batter d’occhio e non riesco nemmeno a descrivere il suono che uscì da lei. “L’uomo ha cercato di cogliere l’attimo e si è disimpegnato dal cane, ma Camie lo ha di nuovo messo all’angolo, abbaiando e ringhiando. Finalmente è arrivato mio padre che,aveva intuito da fuori ciò che stava accadendo e arrivò con una pistola in mano.

La polizia fu chiamata rapidamente. L’autore del reato è stato arrestato, processato e imprigionato, come merita. Si è scoperto che non era nemmeno il suo primo crimine. I tagli di Camie guarirono e anche i nostri ” spiegò la donna.

“Ora è un cane più grande, per non dire vecchia, è tanto dolce e affettuosa. La sua mente inizia a perdere colpi, e anche le zampe posteriori cedono, ma quello che lui ha fatto per me non lo dimenticherò mai, sarò per lei una mamma, un’infermiera, una sorella, fino alla fine dei suoi giorni.. ”

“Potrebbe non avere molto tempo per vivere, ma non sarà mai sola. Lei è il mio cane. Non so cosa avrei potuto fare senza di lei con il folle fidanzato della mia amica.

I cani sono davvero eroi e non possiamo fare a meno di essere estremamente grati a Camie per essere nel posto giusto al momento giusto e per salvare queste due donne.