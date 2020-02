Camionista piange di gioia quando finalmente ritrova il suo amato gattino Un camionista finalmente può piangere ma di gioia quando dopo tempo ritrova il suo amato gattino che pensava di aver perso

Matthew è un camionista di Georgiano che ha sempre avuto accanto a se, nei suoi viaggil un amico decisamente speciale. Non partiva mai se non c’era con lui anche Ashes, il suo gatto di tre anni. Poi un giorno Ashes si è perso. Matthew era disperato. Potete immaginare la sua gioia quando finalmente lo ha ritrovato sano e salvo?

Matthew e Ashes erano decisamente inseparabili. Viaggiavano sempre insieme. Per il camionista averlo al suo fianco era fonte di gioia, di calma, di tranquillità. Potete immaginare cosa ha provato quando all’improvviso è sparito dalla cabina del suo camion?

Matthew stava viaggiando sempre insieme ad Ashes a Springfield, nell’Ohio, quando all’improvviso il gatto è scappato dal camion su cui si trovavano. Il micio si è subito spaventato perché si è trovato in un luogo che non conosceva e ha perso la strada per tornare da Matthew.

Il camionista era disperato. Non riusciva a trovarlo da nessuna parte. Ha organizzato i viaggi successivi con il suo camion per fare in modo da passare sempre vicino a Springfield, nella speranza di ritrovare Ashes.

Più passava il tempo, però, più le speranze diminuivano: il gatto sembrava sparito nel nulla, non c’era più alcuna traccia di Ashes. Almeno fino a quando una donna di nome Kimberly non ha notato un gatto spaventato e infreddolito a bordo strada.

Kimberly raccolse Ashes dalla strada e decise di portarlo alla Lollypop Farm, un’organizzazione che si occupa proprio di salvare animali randagi. I dipendenti del centro hanno analizzato il microchip del gatto scoprendo il suo proprietario. E scoprendo che si trovava a 2000 km di distanza da casa.

Lollypop Farm ha chiamato subito Matthew che era al settimo cielo per la gioia.

È andato subito dal suo Ashes, correndo da lui: quando se l’è trovato di fronte non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime.