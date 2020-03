Camionista salva un cucciolo tra le fiamme Lo ha salvato dalle fiamme, a mani nude, senza esitare

Un camionista era in viaggio nel Minnesota, quando una notte le temperature scesero fino a sotto lo zero. Mentre pensava a cosa fare e a dove fermarsi, l’uomo notó un cassonetto in fiamme e sentí qualcuno di piangere… Clayton Van Wert, questo il suo nome, non esitò a scendere per salvare quel povero cucciolo spaventato.

In quel momento non gli importó delle fiamme, salvò l’animale a mani nude. Subito dopo, si mobilitò per cercare la clinica veterinaria più vicina.

Una volta raggiunta la struttura, i veterinari si presero subito cura del cagnolino, che decisero di chiamare Phoenix. Per capire quanto danno le fiamme avessero fatto sul suo corpo, decisero di rasare il suo pelo e fu allora che si accorsero che il cucciolo era stato cosparso da un accelerante. Qualcuno gli aveva intenzionalmente dato fuoco.

Le lesioni più gravi erano sulle sue zampe e per diversi giorni Phoenix andò avanti con la somministrazione di antidolorifici.

Oggi si trova ancora ricoverato.

La riabilitazione di questo cagnolino sarà ancora lunga, ma ora ha ripreso in mano la sua vita e sta meglio. Grazie alle cure quotidiane e all’amore di quelle persone, questo cagnolino ha trovato la forza di rialzarsi e di lottare.

Nessuno saprà mai chi sia stato a dare fuoco al cucciolo, né tantomeno scoprirà mai quale sia stato il motivo che lo abbia portato a farlo, ma una cosa è certa, il bene è sempre dietro l’angolo, pronto a lottare contro il male e ad avere la meglio.

Siamo sicuri che la vita non sarà clemente con il mostro che ha tentato di uccidere Phoenix. Il karma prima o poi gliela farà pagare e noi confidiamo proprio in questo.

Un grazie speciale va al camionista, che si è fermato per salvare a mani nude un cagnolino in difficoltà e ai veterinari, che si sono presi cura di un cucciolo bisogno, nonostante non avesse un padrone.

Buona vita Phoenix.