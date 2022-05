Igor Tracz è un campione di corsa con i cani da slitta che salva in Ucraina gli animali domestici a rischio. Oltre a essere uno sportivo molto conosciuto in Polonia, paese di cui è originario, è anche una persona dal cuore d’oro. Da quando è iniziata la guerra non si è risparmiato, cercando di aiutare gli animali in difficoltà.

L’uomo viaggia spesso con i cani, visto lo sport che pratica. Quando ha saputo che c’erano animali in difficoltà sotto le bombe in Ucraina ha deciso di intervenire per portare fuori dal paese più animali possibili. Anche grazie alle donazioni di chi ama gli animali, ha già salvato 250 animali domestici tra cani e gatti.

L’uomo ha anche aiutato rifugi e soccorsi incontrati nel suo viaggio tra le città devastate dalle bombe russe. Continua a chiedere a chiunque di dargli una mano, anche attraverso donazioni che gli permettano di andare nel paese, a suo rischio e pericolo, per salvare non solo animali, ma anche donne e bambini che stavano scappando.

Molti degli animali che ha salvato sono feriti o hanno bisogno di cure mediche. C’è ad esempio un cane che ha perso le zampe sotto un bombardamento: nonostante lui lo abbia portato in salvo e affidato ai medici veterinari, purtroppo non ce l’ha fatta.

Oltre a portare via dall’inferno delle bombe russe gli animali in difficoltà, con i soldi raccolti il campione ha consegnato più di 60 tonnellate di cibo e forniture ai rifugi che rimangono aperti, nonostante la devastazione della guerra, per aiutare gli animali ospitati all’interno.

Serve l’aiuto di tutti per portare in salvo queste povere creature innocenti dalla guerra.

Ed è grazie all’impegno di persone come il campione di corsa con cani da slitta che si può fare molto.