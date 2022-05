Ti presentiamo Emma, una dolce cagnolina che se l’è vista davvero brutta, ma per fortuna qualcuno è intervenuto per portarla via dalla strada. Il cane abbandonato ad Alcamo è stato salvato dai volontari dell’Oipa, che lo hanno messo finalmente al sicuro. La dolce cagnolina ora è in cerca della sua casa per sempre: vuoi aiutarla?

Fonte foto da video su YouTube di Oipa Italia

Ad Alcamo, in provincia di Trapani, in Sicilia, i volontari dell’Oipa hanno portato via dalla strada Emma, una dolce cagnolina che vagava per le vie senza nessuno che potesse aiutarla. Era magrissima, sporca, aveva il manto peloso tutto ricoperto di spine che le impedivano di sedersi.

Il cane di sei anni ha potuto contare sull’intervento dei volontari dell’Oipa di Alcamo. L’hanno portata nel loro centro più vicino, dove i veterinari hanno iniziato a fare visite ed esami, sottoponendola a diversi trattamenti. Per fortuna le condizioni di salute non erano così terribili come si temeva.

Emma è stata sottoposta anche ad esami del sangue, che hanno riportato esami del fegato alterati. E i veterinari attendono i risultati degli esami della tiroide. Ha la cornea arrossata e non ha pelliccia intorno ai bulbi oculari. Segue attualmente una cura antibiotica.

Al momento Emma è in stallo dai volontari dell’Oipa di Alcamo. Segue con loro una dieta specifica e le cure proposte dai veterinari. La cagnolina è molto dolce e affettuosa e quando sarà pronta potrà andare in una casa amorevole per sempre.

Fonte foto da video su YouTube di Oipa Italia

Cane abbandonato ad Alcamo salvato dai volontari: merita una casa per sempre

La cagnolina di 6 anni è ancora traumatizzata per la vita in strada. Ma ora c’è chi si prende cura di lei con amore e che le permetterà di guarire nel fisico e nell’anima.

Quando sarà pronta, sarà messa in adozione. E tutti noi ci auguriamo che Emma trovi presto la sua casa per sempre.