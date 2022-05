Cane abbandonato con i giochi e una lettera del proprietario che commuove chi ha trovato il cucciolo

Questa è la storia di Baby Girl, il cane abbandonato con i giochi e una lettera del proprietario che spiega le ragioni del gesto. La cagnolina è stata trovata attaccata a un idrante, con tutto il necessario per una nuova vita felice. Chi l’ha trovata ha letto la lettera del proprietario e si è commosso per le parole di addio a quell’amato cucciolo.

Baby Girl era seduta sul prato, legata con il suo guinzaglio a un idrante nel quartiere di Green Bay, nello Stato del Wisconsin, negli Stati Uniti d’America. La foto del suo ritrovamento ha fatto il giro del mondo e i volontari si sono commossi di fronte alle parole dell’uomo che l’ha lasciata.

La Wisconsin Humane Society si è subito fatta carico del cane di circa 6 anni, spiegando che, da quanto letto nella lettera, il proprietario la amava molto. Ma a causa delle malattie che l’avevano colpito non si poteva più prendere cura di quel cane tanto amato.

Il proprietario ha lasciato Baby Girl in un posto sicuro, con un guinzaglio fissato in modo che non potesse essere vittima di incidente. E in un quartiere dove si sarebbero accorti subito della sua presenza. L’associazione commenta così il gesto:

Siamo davvero dispiaciuti che tu abbia dovuto separarti dal tuo migliore amico. È evidente quanto l’amavi e possiamo vedere che hai fatto del tuo meglio mentre lottavi con le tue complicazioni mediche e le sfide della vita. Vediamo il tuo amore nella borsa che hai accuratamente imballato con tutte le sue cose preferite … Vediamo il tuo amore nell’aspetto felice e in salute della cagnolina. E vediamo il tuo amore nel biglietto in cui hai chiesto a qualcuno di aiutarla quando non lo avresti più potuto fare.

Cane abbandonato con i giochi e una lettera cerca una nuova casa per sempre

Al momento i volontari della Wisconsin Humane Society si stanno prendendo cura di Baby Girl, cercando anche una casa per sempre per la cagnolina di 6 anni.

Già in molti l’hanno chiesta in adozione.