Sei pronto a conoscere la storia di Perry che ha commosso tutti quanti? Il cane è stato abbandonato con un biglietto che raccontava qualcosa di quel povero cane anziano che non poteva camminare. Una storia straziante che ha lasciato l’amaro in bocca a tante persone, colpisce da un gesto davvero incomprensibile.

Fonte foto da Facebook di Susie Schond-Salvage

Perry è il nome che i volontari hanno dato al cane abbandonato perché anziano e non più in grado di muoversi da solo. Chi lo ha lasciato indietro ha voluto raccontare la sua storia in un biglietto. Il proprietario ha poi lasciato il cagnolino vicino al rifugio dell’associazione newyorkese Wanderer’s Rest Humane Association.

I volontari lo hanno subito portato dentro e hanno letto la sua storia e hanno poi deciso, commossi dalle sue vicende, di condividere quelle informazioni sui social. Nel biglietto c’era scritto che Perry aveva più di 10 anni e non era più in grado di deambulare da solo.

Il proprietario ha trascinato il cane fino al rifugio e poi lo ha lasciato lì. I volontari erano senza parole per il modo con cui è stato trattato quel povero cane, che aveva solo bisogno di amore e di tranquillità in quelli che saranno gli ultimi anni della sua vita.

Il rifugio ha deciso di raccontare la storia di Perry sui social per ricordare a ogni persona che si fosse imbattuta nelle sue foto che quello non è il modo di trattare i pelosi malati, in difficoltà o semplicemente anziani. Davvero un trattamento crudele.

Fonte foto da Facebook di Susie Schond-Salvage

Cane abbandonato con un biglietto: come si fa a lasciare così un nonnino peloso?

Il cane non solo è stato abbandonato senza un minimo di pietà, ma aveva anche molte infezioni e malattie causate da infestazioni di zecche. In più era sporco e pieno di parassiti.

Fonte foto da Pixabay

Grazie alle cure dei volontari oggi Perry sta meglio ed è anche tornato a camminare. Si sta riprendendo pian piano e almeno adesso è felice e amato.