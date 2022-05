Rom è un dolce cucciolo che dimostra quanto la lealtà e la fedeltà degli animali domestici possa arrivare a livelli inimmaginabili. Il povero cane è stato abbandonato dal suo proprietario e resta fermo nel luogo dove lo ha visto per l’ultima volta. La speranza è quella che il suo padrone possa tornare indietro e riprenderlo con sé nella sua vita.

Fonte foto da video su YouTube di Animal Shelter

Per i soccorritori dell’Animal Shelter non è stato assolutamente facile mettere in sicurezza quel dolce cagnolino. Lui non voleva andare via dal posto in cui per l’ultima volta aveva visto il suo miglior amico umano. Non sapeva di essere stato abbandonato per sempre dalla persona di cui si fidava di più al mondo.

Quando sono arrivati i soccorsi, chiamati per la presenza di quel cagnolino tutto solo che non si muoveva, lui aveva gli occhi tristi. Era immobile e scrutava l’orizzonte, come se si aspettasse di svegliarsi all’improvviso da un brutto incubo. Aspettava che il proprietario tornasse, ma lui non sarebbe mai tornato.

Sembrava voler dire ai soccorritori, che lo hanno trovato in un prato vicino a una fabbrica abbandonata, che lui non poteva andarsene, doveva rimanere ad aspettare il suo padrone. Perché se fosse tornato doveva trovarlo lì, altrimenti si sarebbe preoccupato.

Capire che era stato abbandonato non era facile, ma i soccorritori non si sono persi d’animo e alla fine due di loro sono riusciti a caricarlo in macchina. Era triste e sceso dall’auto voleva tornare dove lo avevano trovato. Rom aveva il cuore spezzato e non riusciva a darsi pace.

Fonte foto da video su YouTube di Animal Shelter

Cane abbandonato dal proprietario resta fermo, incredulo di essere stato abbandonato

Non è facile per i cani pensare che il loro umano possa arrivare a lasciarli indietro. Per fortuna il cane ora è al sicuro. I medici hanno scoperto che le sue condizioni di salute non sono ottimali, ma sta ricevendo le cure necessarie.

Dopo qualche tempo Rom ha iniziato a fidarsi di quelle persone che si prendevano cura di lui. La donna che lo ha trovato lo ha tenuto con sé e oggi è felice.