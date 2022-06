Oggi vogliamo raccontarti la storia di Leo, un cane abbandonato due volte. Due famiglie avevano giurato di prendersi per sempre cura di lui con amore, pazienza, dedizione. Ed entrambe hanno deciso di lasciarlo dopo poco tempo di convivenza insieme. Ma Leo ha bisogno di una casa per sempre: c’è una famiglia pronta ad accoglierlo?

Fonte foto da Pixabay

Leo è un cane dolcissimo che per ben due volte è stato tradito da chi doveva prendersi cura di lui. Per due volte ha sofferto, perchè ha dovuto cambiare casa, subendo due terribili abbandoni, che per un cucciolo sono un trauma difficile da sanare.

Leo ha 11 mesi, ma la sua vita non è mai stato facile. Lo hanno usato come un giocattolo, preso e riconsegnato come se fosse un pacco postale. Le famiglie che avevano deciso di accoglierlo in casa loro si sono rivelate poco adatte e infatti lo hanno riportato indietro.

Leo è un cane dolce, pacifico, tranquillo, bellissimo. Ama giocare e ama divertirsi. Si affeziona molto alla sua famiglia e infatti è sconsigliato un nucleo famigliare con bambini, proprio per questa sua caratteristica: va d’accordissimo con i piccoli di casa, ma ha sofferto molto per i legami profondi con loro spezzati dalle due famiglie adottive.

I volontari che ora si prendono cura di lui cercano una famiglia amorevole che possa davvero pensare a lui e alle sue esigenze. Non può e non deve essere abbandonato per la terza volta, il suo cuore non reggerebbe a tanto ulteriore dolore.

Cane abbandonato due volte, cerca una famiglia per sempre: ora si trova a Bari

Leo ha bisogno di amore: è un cane sveglio, intelligente, educato e ha tanto amore da donare a chi si prenderà cura di lui.

Il cane è di taglia media e ora si trova in un box in un rifugio a Bari. Chi fosse seriamente interessato a lui, può chiamare il numero di telefono 3283644681