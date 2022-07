Il figlio era in lacrime, mentre la mamma non si è mai voltata indietro, compiendo quello che è un vero e proprio reato in Italia. Stiamo parlando del caso del cane abbandonato legato a un palo a Foggia. Un passante con un cellulare ha ripreso tutta la scena. E ora la donna ha ricevuto una denuncia per abbandono di animali.

Un passante si è accorto quello che stava accadendo in strada a Foggia. E ha deciso di riprendere tutto con un cellulare, per poi denunciare quella donna che aveva lasciato un cane legato a un palo della luce, incurante del figlio che di fianco piangeva e tra le lacrime chiedeva alla madre di ripensarci.

Il video ha fatto in poche ore il giro del web, dopo la sua pubblicazione sui social network. A diffondere il filmato è stato l’Enpa, l’Ente nazionale di protezione animali, con un tweet in cui affermano che il cane è al sicuro, sta bene, lo hanno recuperato. E che loro si costituiranno parte civile.

A condividere il video anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, che è subito diventato virale. Ha raccontato quello che era accaduto e ha voluto sottolineare che per fortuna il cane ora sta bene ed è in ottime mani.

Il cane è al sicuro; per il figlio purtroppo non si può fare nulla.

Il riferimento è al fatto che nel video si vede il bambino che tenta di convincere la mamma a desistere, ma lei lascia lì il cane incurante del fatto che lo avrebbe probabilmente condannato a morte certa.

Cane abbandonato legato a un palo a Foggia, l’indignazione corre sui social

Tanti i commenti indignati di persone che non riescono a capire come si possa compiere oggi un gesto del genere. E c’è anche chi chiede pene più severe per atti di vera e propria crudeltà.

