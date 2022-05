Questa è la storia, per fortuna con un bel lieto fine da condividere, di un cane abbandonato legato a un idrante, lasciato solo perché la proprietaria non poteva prendersi cura di lui. Per fortuna la sua presenza non è passata inosservata e alcune persone di buon cuore lo hanno salvato. Ora ha già la sua nuova casa per sempre.

Fonte foto da Facebook di Wisconsin Humane Society

Il 30 aprile Baby Girl, una piccola cagnolina di 6 anni, è stata trovata in strada legata a un idrante. Accanto a sé aveva una borsa con i suoi giochi, un po’ di cibo e un bigliettino, scritto dalla sua mamma umana, che l’ha lasciata lì per un motivo ben preciso.

Nel biglietto la donna raccontava di essere senzatetto e malata e di dover affrontare dei cicli di chemioterapia. Non aveva una casa sicura per Baby Girl e così l’ha abbandonata in strada, facendo in modo che la potessero trovare facilmente.

La donna ha detto anche di aver tentato di lasciare Baby Girl in un rifugio e avrebbe anche bussato porta per porta, ma alla fine ha scelto di lasciarla lì, dove qualcuno l’ha vista e l’ha portata dai volontari della Wisconsin Humane Society.

Secondo quanto riportato nel biglietto dalla sua proprietaria, che ha fatto in modo che fosse comunque al sicuro e che venisse trovata presto, si separava a fatica d a Baby Girl. Ma non aveva più possibilità di tenerla con sé al sicuro.

Fonte foto da Facebook di Wisconsin Humane Society

Cane abbandonato legato ad un idrante trova subito una nuova famiglia amorevole

Dopo due settimane dal suo ritrovamento, Baby Girl ha già trovato una nuova casa per sempre e una famiglia che si possa prendere cura di lei per sempre, come confermato in un post su Facebook dal centro che l’ha presa in cura.

Ora può vivere felicemente con la sua nuova famiglia che non le farà più mancare niente.