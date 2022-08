La storia del cane abbandonato oltre il recinto di un rifugio per animali è per fortuna a lieto fine, anche se ha destato molta preoccupazione tra gli addetti ai lavori e tra gli appassionati di animali, che non hanno compreso il folle gesto. Com’è andata a finire la sua storia?

Siamo a Winchester, città inglese che si trova nell’Inghilterra del sud. Qui un cane è stato abbandonato in un rifugio per animali della contea di Clark. Secondo quanto raccontato dagli operatori, un uomo avrebbe lanciato il cane oltre il recinto della struttura, abbandonandolo lì.

In un post su Facebook, si racconta che il personale del rifugio fosse lì per curare un altro animale ospite della struttura. Quando sono arrivati, hanno visto che il cane era stato abbandonato. Guardando le immagini del video di sorveglianza, hanno visto un uomo lasciare un cane di taglia media, tipo pitbull, e andarsene via.

Abbiamo controllato tutte le e-mail, i messaggi di Facebook e le segreterie telefoniche per assicurarci che nessuno avesse lasciato un messaggio e questo è stato un malinteso. Il nostro personale può essere raggiunto con uno qualsiasi di questi metodi anche dopo ore e ci sono istruzioni sulla macchina per raggiungere qualcuno per le emergenze.

Su Facebook il rifugio lancia l’appello, chiedendo all’uomo di ricontattarli: anche perché, a quanto pare, hanno anche la targa del mezzo.

Ci rendiamo disponibili perché ci prendiamo cura degli animali e non dovrebbero essere puniti a causa delle persone.

Fonte foto da Pixabay

Secondo quanto riportato dal rifugio, l’uomo li ha contattati, dicendo che aveva avuto un’emergenza medica e non sapeva cosa fare con il cane. Aveva pensato che il rifugio fosse il luogo più sicuro per lui.

Gli operatori hanno verificato la sua storia e permesso al cane di fare ritorno a casa. I funzionari ricordano che bastava chiamarli per lasciare l’animale in tutta sicurezza.