Cane abbandonato perché brutto poteva morire, ma qualcuno lo ha salvato nel rifugio Un cane era stato abbandonato perché ritenuto troppo brutto. Il rifugio stava per sopprimerlo, ma poi qualcuno è arrivato a salvarlo

Murray è un cagnolino che è stato abbandonato perché considerato un cane brutto. Nel rifugio dove viveva avevano già firmato la sua condanna a morte: sarebbe stato ucciso, addormentato per sempre se non fosse arrivato qualcuno a salvare la vita di Murray. Ma per fortuna quel qualcuno è arrivato giusto in tempo.

La vita per il povero Murray è cominciata già con mille difficoltà. Il cucciolo è stato trovato insieme ai fratelli su una spiaggia di Puerto Rico, chiamata Dead Dog Beach, perché qui vengono trovati molti animali domestici abbandonati. I cuccioli sono stati salvati dall’organizzazione The Sato Project, dedicata proprio ai cani abbandonati su questa spiaggia.

Murray e i suoi fratelli avevano i segni del cimurro, un virus letale per la maggior parte dei cani, perché colpisce il sistema respiratorio e il sistema nervoso. I suoi fratelli non sono riusciti a sopravvivere.

Murray ce l’ha fatta. È stato portato negli Stati Uniti, ma qui ha ricevuto un’altra brutta diagnosi. Il cimurro non se ne voleva andare. Per lui non c’era più niente da fare. Doveva essere addormentato per sempre. Ma quando è arrivato il momento dell’iniezione letale, Murray ha mosso la coda. E il veterinario ha capito che forse si poteva salvare.

Murray, per colpa del cimurro, non ha i denti e quindi la lingua gli sta fuori a penzoloni dalla bocca. Ma è sopravvissuto alla malattia.

fre anche di deformazioni ossee. E per questo è un po’ diverso dagli altri cani. C’è chi lo considera un po’ bruttino, ma c’è invece chi lo ha trovato adorabile e gli ha dato una casa.

Mackenzie Gallant si è subito innamorata di Murray e ha chiesto alla famiglia di poterlo adottare.

“La sua lingua, i suoi lineamenti storti, le sue orecchie non allineate direttamente sopra la sua testa sono le peculiarità che lo rendono ancora più carino e speciale”. E ora Murray ha una casa: vive in Massachusetts con la sua famiglia ed è molto felice!