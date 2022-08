Cane abbandonato sul tetto: uomo colto in flagrante grazie alle telecamere

Per fortuna il cane è stato salvato

Il povero cane abbandonato sul tetto di un edificio ha rischiato davvero di rimanere lì a morire di stenti, senza acqua o cibo ed esposto al sole caldo e alle intemperie. Per fortuna alcune telecamere hanno ripreso tutta la scena, salvando non solo il cucciolo, ma anche incastrando l’uomo che le immagini hanno colto in flagrante.

Fonte foto da video su YouTube di elTresTV

La vicenda ha avuto luogo a San Lorenzo, in Argentina. Alcune telecamere di sicurezza hanno ripreso tutta la scena di un uomo che ha deciso di abbandonare il suo cane sopra il tetto di una casa. Per fortuna delle persone hanno prontamente raggiunto il cucciolo per prendersi cura di lui.

Un gesto davvero crudele quello dell’abbandono di un animale, in condizioni così terrificanti. A trovarlo uno degli operatori del rifugio che ha notato l’animale sul tetto. Poi con i colleghi ha visionato le telecamere di sicurezza installate per capire come avesse raggiunto quel luogo.

Si vede chiaramente come l’uomo arriva a bordo di una Renault 147 bianca con il cofano nero, molto identificabile, scende, sale sul cofano e lo getta sul tetto.

Queste le parole di uno degli operatori che ha visionato le telecamere di sicurezza:

L’ha lanciato oltre il filo di ferro e per fortuna né lui né il cane si sono fatti male. In seguito l’animale è sceso da solo e per fortuna abbiamo notato che è in buone condizioni.

Cane abbandonato sul tetto: per fortuna ora è in buone mani

Gli operatori del rifugio prima hanno controllato che il cane stesse bene e poi hanno iniziato a prendersi cura di lui, sperando che possa presto trovare una casa per sempre. Si chiama Renato.

Fonte video da YouTube di elTresTV