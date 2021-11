Daisy ha una storia davvero commovente, come quella di ogni cane abbandonato che ha perso la sua fiducia nell’umanità e non sa più se potrà ritrovarla. Fino a quando non incontra persone di buon cuore e torna a fidarsi degli esseri umani che l’hanno tratto in salvo. Tornando finalmente a vivere una vita degna di questo nome.

Fonte foto da video Instagram di ongvivabichosantos

Daisy è una dolce cagnolina che è stata salvata da un terribile desti no, mentre si trovava in Brasile sulla cosa di San Paolo, l’11 settembre scorso. La dolce cagnolina è stata salvata e adottata dall’ONG Viva Bichos Santos, che le ha permesso di tornare a vivere.

Il cane è un mix tra le razze Shih-tzu e Barboncino. Era pieno di pulci, con ferite esposte, il collare attaccato alla sua pelliccia e altri problemi alle zampe inferiori. Secondo gli esperti, avrebbe potuto morire da un momento all’altro. Ma per fortuna qualcuno le ha dato una seconda chance.

Secondo il presidente dell’ONG, Marilucy Pereira, i volontari dell’associazione hanno incontrato per caso il cane, mentre era in atto una campagna di vaccinazione degli animali appartenenti ai residenti della zona. Una signora ha parlato con loro di Daisy.

La donna, dicendo di vivere nel quartiere vicino e che avrebbe voluto vaccinare il suo cane, ha parlato della situazione di quell’animale, chiedendo ai volontari di andare da lui perché aveva bisogno di cure. Da tempo nessuno si occupava di lui.

Fonte foto da video Instagram di ongvivabichosantos

Il cane abbandonato torna a vivere una vita degna di questo nome

La povera cagnolina era stata usata solo per la procreazione e tutti i suoi cuccioli erano stati venduti. Aveva una grave infiammazione all’intestino e all’utero. Hanno dovuto operarla.

Fonte foto da video Instagram di ongvivabichosantos

Una donna, conosciuta la sua situazione sui social, ha chiamato per chiedere se ci fosse bisogno di una mano. E alla fine ha deciso per un’adozione del cuore. Oggi sta bene, anche se i traumi del passato non andranno mai via.