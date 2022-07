Questa è la tristissima storia di Thunder, il cane abbandonato che torna sempre all’idrante dove ha visto per l’ultima volta il suo proprietario. Lui non sa che non tornerà mai più indietro a riprenderlo. Ma la sua speranza è quella di poterlo rivedere un giorno e tornare a casa con lui. Una storia straziante di fedeltà estrema.

Suzette Hall, fondatrice di Logan’s Legacy, è stata chiamata per quel cane che per giorni è rimasto vicino a un idrante giallo. Nei giorni precedenti qualcuno lo aveva abbandonato lì. Ma lui non ha mai pensato che la sua famiglia umana non sarebbe tornato a prenderlo.

Molte persone hanno cercato di catturarlo senza però riuscire nell’intento. Thunder scappava via veloce come il vento e poi tornava sempre al suo posto, sperando che il proprietario ritornasse a prenderlo. Ma questo non è mai avvenuto: puoi immaginare come questo possa aver spezzato il suo cuore?

Quando Suzette Hall è arrivata, Thunder aveva troppa paura. Voleva fidarsi di quella donna che era lì con tutte le migliori intenzioni, ma semplicemente aveva paura di quello che sarebbe accaduto. Tutte le sue certezze erano svanite in un lampo.

Quando è scesa la notte, Suzette Hall ha provato ad attirare Thunder con un hot dog posizionato nella trappola che fino ad allora non aveva funzionato.

Mi sono messa in auto e mi sono allontanata per fargli credere che me ne fossi andata, e quando sono tornata lui era finito in trappola. Gli hot dog hanno fatto il loro dovere.

Cane abbandonato torna sempre all’idrante, anche dopo che la volontaria ha conquistato la sua fiducia

Evidentemente quel piccolo amore che riceveva in famiglia se lo ricordava bene . Penso che non volesse andarsene nel caso fossero tornati.

Questo il racconto della donna, che lo ha salvato appena in tempo prima che nel quartiere si abbattessero pioggia e grandine. Per questo si chiama così.