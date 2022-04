Questo cane è stato adottato da una stazione di servizio. Chi lavora qui non è rimasto indifferente al randagio che per lungo tempo si è presentato in cerca di aiuto, cibo, acqua, anche solo una carezza. Quando hanno capito che non aveva una casa dove tornare, gliel’hanno data loro. E oggi è diventato anche il miglior dipendente di quel posto.

Il distributore di benzina Sol Poente, nel quartiere di Vila Velha, a Fortaleza, capitale dello stato di Ceará, nel Brasile Nordorientale, è famoso per i dipendenti attenti a tutti i clienti e ospiti. Non solo esseri umani, ma anche verso gli animali randagi che si presentano nella struttura.

Poco tempo fa la stazione di servizio era salita alla ribalta perché i dipendenti avevano deciso di ospitare cinque cani che circolavano liberamente. Tutti sono stati poi adottati, dopo che la storia è diventata di dominio pubblico. Tutti tranne uno, che è diventato dipendente stesso della stazione.

Lorim era rimasto solo nella stazione di servizio. Tutti gli altri cani erano stati adottati. Mentre lui, che era il più anziano di tutti, era rimasto lì, nessuno sembrava volerlo. Nessuno tranne i dipendenti della stazione di rifornimento che hanno deciso di adottarlo loro.

Il cane adora essere coccolato, è vaccinato, castrato, molto amato dai suoi colleghi di lavoro e anche dai clienti, che spesso aiutano i dipendenti donando del cibo, snack o qualunque cosa possa servire al cagnolino per vivere in modo sereno.

Cane adottato da una stazione di servizio: ha anche la sua stanza

Lorim ha una stanza dove riposare, il suo letto ed è sempre in ottima compagnia. Tutti i clienti della stazione lo hanno aiutato, anche comprandogli l’uniforme su misura per lui e facendolo diventare il dipendente perfetto.

Tutti conoscono Lorim e oggi è una celebrità. I post che parlano di lui sui social media hanno ottenuto migliaia di apprezzamenti. Suene Ferreira, manager della struttura, spiega il perché di tanto successo: