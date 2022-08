Questa è la bellissima storia di Bear, il cane adottato prima di essere soppresso. Ha rischiato di addormentarsi per sempre senza conoscere il calore di una casa o una mano amorevole che lo accarezza mentre si addormenta. Madeline è la donna che ha avuto la bontà d’animo di strapparlo da morte certa, quando ormai tutte le speranze erano state perdute.

Bear è un cane di 11 anni con il destino scritto da tempo. Nessuno aveva fatto richiesta per la sua adozione e senza una famiglia pronta ad accoglierlo in casa lo aspettava solo l’eutanasia. Una sconfitta per tutti quanti, che non è andata giù a una delle volontarie del centro.

Madeline lavorava come volontaria del rifugio che ospitava Bear. Lo ha salvato proprio quando stava per camminare nel braccio della morte:

Quel giorno stavo facendo volontariato al rifugio BARC e ho visto Bear: era uno dei cani più tristi che avessi mai incontrato.

Bear aveva vissuto per anni sulle strade del Texas come cane randagio. Poi lo avevano catturato ed era andato a vivere in un rifugio di Houston, aspettando che qualcuno lo adottasse. Trascorso un periodo di tempo definito, però, i cani che non vengono adottati sono messi nella lista per la soppressione.

Bear era una delle 28 vite che dovevano essere soppresse quel giorno. Sono andata da lui. Era immobile e stanco, non muoveva neanche la testa.

Qualcosa, però, è cambiato quando Madeline è entrata nella sua gabbia: il cane ha completamente cambiato atteggiamento, aveva di nuovo voglia di vivere.

Fonte foto da Pixabay

Cane adottato prima di essere soppresso: Bear trova una nuova casa per sempre

Ho deciso di portarlo fuori per vedere come si comportava. Quando siamo andati fuori si è letteralmente trasformato. Gli piaceva un sacco stare fuori e giocare con me.

Bear oggi è un cane felice e pieno di gioia.