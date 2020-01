Cane adottato salva il suo proprietario dalla casa in fiamme Un cane adottato ha ridato il favore all'uomo che lo ha portato in casa salvando il suo proprietario dalla casa che stava andando in fiamme

Drew Smith voleva adottare un cane. Aveva le idee chiare: voleva un Golden Retriever. Passato davanti alla cuccia di Carl all’interno di un rifugio, però, si è subito innamorato di lui. E il colpo di fulmine è stata una benedizione dal cielo, dal momento che quel cane adottato da Drew Smith gli ha salvato la vita dalle fiamme di un incendio scoppiato in casa.

Drew Smith era andato nel rifugio per tornare a casa con un cane che sarebbe diventato il suo migliore amico per sempre. In mente aveva un Golden Retriever per poter condividere vita e spazi con un fedele amico peloso.

Ma quando ha incrociato lo sguardo di Carl sapeva che era lui la sua anima gemella: qualcuno ha messo quell’angelo custode con la coda sulla sua strada, perché dopo che l’uomo lo ha salvato dal rifugio, il cane ha salvato lui tre mesi dopo.

Carl era un cane molto silenzioso. Per le prime tre settimane praticamente non lo aveva mai sentito. Un giorno i due erano usciti come sempre a fare la loro passeggiata serale, per poi mettersi a letto. Ma quando erano fuori Carl era strano: quasi non voleva tornare a casa.

Quando Smith andò a letto, il suo cane lo svegliò poche ore dopo. Abbaiava come un forsennato, come non aveva mai fatto prima. E lo leccava. Era come se gli stesse dicendo qualcosa, ma l’uomo non aveva la più pallida idea di quale fosse il messaggio. Solo quando si è alzato dal letto, vedendo il fumo che aveva invaso la sua stanza, ha capito tutto.

Carl si era accorto del fuoco prima ancora che i rilevatori appositi potessero attivarsi. Un fuoco era divampato molte ore prima dei muri e Carl lo aveva sentito ore prima. E lo aveva avvisato in tempo, riuscendo a mettere entrambi in salvo.