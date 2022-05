L'uomo è gravissimo e si trova in ospedale a Torrette

Tragedia nelle Marche: un uomo di Fano è finito in ospedale in gravi condizioni dopo aver subito un’aggressione del suo miglior amico peloso mentre faceva un pic nic in un parco insieme ad altre persone. Il cane al guinzaglio azzanna il proprietario improvvisamente e senza alcuna spiegazione apparente.

Nel pomeriggio di mercoledì 18 maggio un uomo di 62 anni ha subito un’aggressione da parte di un cane di taglia media, un mix con un Pastore Tedesco di 8 anni. Si trovavano insieme nella Pineta di Ponte Metauro quando Bach ha aggredito l’uomo senza alcun motivo apparente.

L’anziano signore ha riportato delle ferite gravi. Per questo motivo i sanitari hanno disposto il trasferimento con urgenza presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Il cane sedato ha opposto resistenza al personale del servizio veterinario dell’Asur, che a fatica è riuscito a caricarlo sul mezzo per portarlo al canile comunale.

L’uomo aveva deciso di trascorrere qualche ora nel parco che si trova alle porte della città di Fano, vicino al fiume Metauro. Era insieme alla sua compagna e al suo cane Bach. La coppia stava mangiando seduta ai tavolini del parco quando il cane improvvisamente ha aggredito l’uomo.

Forse per il caldo, forte per un comportamento percepito come minaccia o forse perché era legato al tavolino, il cane ha azzannato al torace l’uomo di 62 anni, ferendolo gravemente e gettandolo a terra, dove lo ha morso più volte. Subito le altre persone presenti nel parco hanno chiamato il 118.

Fonte foto da Pixabay

Cane al guinzaglio azzanna il proprietario, come sta l’uomo di 62 anni?

L’uomo si trova ricoverato in ospedale con ferite gravi al torace e al braccio, ma non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari hanno però preferito trasportarlo in ospedale con l’eliambulanza.

Sul posto anche gli agenti di polizia locale e il servizio veterinario dell’Asur. Il proprietario di Bach ha raccontato che in 8 anni di vita insieme non si era mai comportato così e non era mai stato aggressivo con nessuno.