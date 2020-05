Cane allatta i suoi cuccioli con una bottiglia di plastica incastrata I soccorritori non possono credere ai loro occhi quando trovano un cane che allatta i suoi cuccioli con una bottiglia di plastica incastrata

I cani non smettono mai di stupirci. Sono in grado di compiere grandi atti d’amore anche nelle situazioni più difficili e paradossali. Come nel caso del cane che si è messa ad allattare i suoi cuccioli nonostante una bottiglia di plastica incastrata in testa.

La storia ci arriva dall’area di Telangana in India. I soccorritori non potevano proprio credere ai loro occhi quando si sono trovati di fronte questa scena decisamente surreale. Si sono infatti ritrovati di fronte una cagnolina che era intenta, come ogni neo mamma, ad allattare i suoi cuccioli, per permettere loro di crescere sani, forti e ben nutriti.

E come ogni mamma anche lei avrebbe fatto di tutto per i suoi figlioletti. Anche continuare a prendersi cura di loro noncurante della bottiglia di plastica che le era rimasta incastrata in testa. Forse per cercare del cibo per mantenersi anche lei in forza ha infilato la sua testa lì dentro e non è più riuscita a tirarla fuori. E senza nessuno che potesse aiutarla, avrebbe potuto fare anche una brutta fine.

I volontari di un’organizzazione di salvataggio che si occupa di portare in salvo gli animali in difficoltà sono stati allertati da qualche persona di buon cuore che li ha portati a conoscenza della situazione. Ovviamente sono andati immediatamente ad aiutare la povera cagnolina in difficoltà, per poterle dare una mano e toglierle quella bottiglia che le avrebbe potuto causare molte sofferenze e danni.

La mamma cane allattava i cuccioli nonostante quella grossa bottiglia di plastica attaccata alla testa. Per fortuna i soccorritori sono riusciti a raggiungere il cane in un garage: l’animale era molto nervoso ed è normale, doveva difendere i suoi cuccioli e non sapeva se quelle persone avessero buone o cattive intenzioni. I soccorritori dovevano agire in fretta ed evitare che fuggisse. Per fortuna sono riusciti a fermarla e a rimuovere il contenitore di plastica.