Un cane che si siede di fianco a perfetti sconosciuti in una piazza. Si posiziona lì, sulla panchina. E non importa chi c’è accanto a lui. Perché anche se non conosce quelle persone lui rimarrà lì immobile. Magari a farsi fare qualche coccola. O ad ascoltare qualche storia. Sei pronto a conoscere il dolcissimo cagnolino di nome Mell?

Mell non conosce nessuno in quella piazza. Eppure, secondo quanto racconta il proprietario, il suo dolce cagnolino ogni giorno arriva lì e si siede accanto a persone che non conosce. O meglio, che ancora non conosce. Perché fare amicizia con Mell è facilissimo.

Mell Queen, come è soprannominata su TikTok la cagnolina, si siede in piazza e si mescola alle persone che decidono di prendersi una piccola pausa su quelle panchine. Sempre sotto l’occhio attento del proprietario, che dall’auto non la perde mai di vista.

Non conosce nemmeno la gente, va alla panchina del parco e si siede accanto alla gente, non le importa.

A Mell basta avere qualcuno accanto. Non si preoccupa di sapere quello che pensa la gente. Lei semplicemente vuol star accanto alle persone. Praticamente è diventata la mascotte di quella zona: tutti la conoscono e tutti si fermano a farle una coccola.

A dicembre 2020 il proprietario ha deciso di condividere il video che vede Mell protagonista delle sue “scorribande” in quella piazza. E ovviamente è stato un successo.

La sua bellissima abitudine, che forse porta un po’ di gioia nella vita delle persone che incontra, le ha permesso di avere molti follower anche sulla piattaforma social. Tutti vorrebbero incontrarla e vorrebbero avere una compagnia come la sua almeno per qualche minuto al giorno.