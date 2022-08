Questa è la storia di Netty, un povero cane anziano e depresso che vive per 12 anni in un rifugio, dopo essere stato abbandonato. Nessuno lo ha mai voluto, nessuno ha mai chiesto di lui, nessuno si è mai offerto di dargli una seconda possibilità. Tranne una famiglia che finalmente ha deciso di adottarlo e dargli una casa negli ultimi anni di vita.

Netty ha vissuto per 12 anni in un rifugio prima di essere adottato. Dopo un appello lanciato sui social, il cane di 15 anni ha trovato una famiglia amorevole: era dal 2010 che viveva nella sede della Pennsylvania della Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA).

Netty stava bene grazie alle cure dei medici veterinari, ma purtroppo soffriva di depressione, come raccontato Newsweek Gillian Kocher, direttore delle pubbliche relazioni presso la Pennsylvania SPCA.

A causa della sua età e del fatto che stava combattendo un’infezione del tratto urinario, viveva nell’ospedale del nostro rifugio. Ovviamente riceveva molte attenzioni, ma per la maggior parte del tempo dormiva.

Gillian Kocher ha poi aggiunto:

Il tasso di ritorno per gli animali varia e non accade spesso, ma quando succede, specialmente dopo un decennio, può essere straziante.

Nessuno era interessato ad adottare Netty fino a quando i volontari del rifugio non hanno raccontato la sua storia sui social, che ha raggiunto Amy Kidd, proprietaria della Pocopson Veterinary Station a West Chester, e suo marito e i suoi figli.

La famiglia Kidd è solita salvare animali domestici anziani e con bisogni speciali.

Come veterinario per piccoli animali, vedo quotidianamente le loro esigenze. I cuccioli e i gattini vengono sempre adottati, lasciando le mamme, gli animali domestici adulti e gli anziani in balìa dell’eutanasia. Avendo perso il nostro Pointer di salvataggio di 12 anni a causa del cancro il mese scorso, abbiamo tenuto gli occhi aperti per il nostro prossimo membro della famiglia. Poi è arrivata quella faccia.

Tutti sono entusiasti di Netty, anche i tre figli della donna.