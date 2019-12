Cane anziano non riesce a smettere di sorridere quando capisce che sta andando a casa Un cane anziano quando si è accorto che finalmente stava andando a casa, ha dimostrato la sua gratitudine, non smettendo più di sorridere

Sanford era un cane molto anziano. Di solito a loro non viene quasi mai data una seconda possibilità. Chi vorrebbe adottare un cane già in là con gli anni? Eppure sanno dare tanto affetto e dimostrare gratitudine e gioia. Come ha fatto Sanford quando ha capito che stava andando verso una casa accogliente e amorevole. Non ha più smesso di sorridere.

A raccontare il fatto curioso è stata Karen Velzquez, la mamma temporanea di Sanford, alla sua 52esima accoglienza temporanea. Lei racconta di non aver mai visto un cane così felice: “Mi guarda in un modo che nessun altro animale o umano mi ha mai guardato, compresi i miei animali domestici. In sostanza, l’unica volta che non sorride è quando dorme o mangia”.

Sanford non è sempre stato così sorridente. Ad aprile è stato salvato dagli agenti del controllo animali: era stato investito da un’auto. Aveva avuto dei problemi e non riusciva a camminare. I veterinari hanno anche trovato un proiettile nella sua zampa posteriore destra. Quando lo hanno salvato, gli ufficiali lo hanno portato in un piccolo rifugio municipale a Dallas, in Texas. Qui è rimasto per una settimana, ma non c’era posto per lui e le risorse per curarlo erano pochissime.

Una volontaria del Dallas DogRRR è incappata in lui nel rifugio. Sapeva che doveva aiutarlo. Kerry Anechiarico racconta: “È stato ferito fisicamente. E quando il volontario è venuto a trovarlo, non ha fatto nessuno sforzo per salutarlo. È quasi come se avesse rinunciato, e sta solo aspettando il suo momento per andarsene”. Ma il cambiamento più grande è arrivato quando Sanford è entrato in una casa temporanea con Velazquez.

“È venuto a casa mia il 1 ° maggio, pochi giorni dopo essere stato dimesso dall’ospedale. Da allora ha sempre sorriso”.

“Penso che nel momento in cui è venuto a casa mia si è reso conto di essere in un posto sicuro”.

Sanfee, come lo chiama la sua mamma adottiva, trascorre il suo tempo mangiando cibo fatto in casa, passeggiando e giocando con altri cani.

A 10 anni è considerato anziano, ma non si direbbe.