Cane aspetta che il proprietario ritorni tra le rovine della casa distrutta dall’incendio Un povero cagnolino aspetta che il proprietario ritorni indietro, rimanendo fermo tra le rovine della casa distrutta dall'incendio. Ecco com'è finita la sua storia

Questa è la storia di Ddol, un povero cane che viveva con il suo miglior amico umano in una città vicino a Seoul, nella Corea del Sud. Viveva felice con la sua famiglia, ma un giorno la loro casa è andata in fiamme. L’abitazione è stata distrutta dall’incendio. Ma il cane non si è mosso da lì per aspettare che il suo proprietario uscisse dall’ospedale.

Ddol ha aspettato il ritorno del suo padrone sulle rovine carbonizzate della loro casa. Di notte ululava disperato perché si sentiva da solo. Mentre di giorno attendeva con ansia il possibile ritorno di quel padrone tanto amato.

Sfortunatamente il proprietario non poteva tornare da lui. L’uomo, che ha perso la madre, aveva perso anche la sua casa, andata completamente distrutta in quel terribile incendio. Non si immaginava che il cane fosse rimasto lì a vegliare i resti della loro abitazione, in attesa di un suo ritorno. Ma lui era ricoverato in ospedale.

All’ospedale l’uomo venne a sapere quello che era successo a Ddol. L’uomo si trovava nella struttura sanitaria perché aveva riportato nell’incendio delle gravi ustioni. E’ stato ricoverato d’urgenza lasciando dietro di se il suo fedele compagno a quattro zampe. Anche il cane, purtroppo, aveva riportato delle lesioni agli arti posteriori.

Il cucciolo era leale e fedele. Non ha mai lasciato i resti carbonizzati della casa, sperando di rivedere il ritorno del proprietario. Dormiva lì ogni notte sui pantaloni bruciati del proprietario, che forse conservava parte del suo profumo.

Quando sentiva passare un’auto, Ddol correva a vedere se fosse il suo amico speciale. Ma lui non poteva andare dal cane, perché era ricoverato in ospedale.

Dei volontari hanno cercato di risalire al proprietario di quel cane arrivando all’uomo ancora coperto di bende in ospedale e gli hanno fatto vedere quello che faceva il suo cane.

Hanno portato al cane degli oggetti appartenuti al proprietario, per convincerlo a farsi curare da un veterinario. E per convincerlo a mangiare.

E si sono presi cura di loro finché Ddol non si è riavvicinato al suo amico umano.