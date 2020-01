Cane aspetta per 18 mesi il proprietario morto nel luogo dell’incidente Un povero cane ha aspettato per 18 mesi il proprietario morto nel luogo in cui ha avuto l'incidente

Questa storia incredibile ci arriva dalla Grecia, dove un cane aspetta da 18 mesi che il suo proprietario torni. Ma lui non tornerà mai più. Perché l’uomo purtroppo è morto in un incidente sul lavoro e il suo fedele amico peloso lo aspetta con lealtà proprio nel luogo in cui è venuto a mancare. Una storia che fa venire le lacrime.

Il cucciolo attende da un anno e mezzo il ritorno del suo proprietario sulla strada da Nafpaktos, in Grecia. Non si muove da lì e non ne vuole sapere di andarsene via, perché quello è l’ultimo luogo dove ha visto il suo miglior amico umano. E dove spera di poterlo incontrare di nuovo. Ma Harris, il suo proprietario, non potrà più tornare da lui, perché un anno e mezzo fa quell’uomo è morto in un incidente sul lavoro.

Un mese prima della morte di Harris, anche suo fratello era morto in quelle stesse circostanze. La comunità per ricordarli ha voluto erigere un santuario in onore dei due fratelli. Il cane, però, non si è più mosso da lì. In molti si sono prodigati per poter dare al cane una nuova casa e una nuova famiglia, ma lui ritorna sempre indietro, in cerca del suo proprietario.

Il cane nel frattempo è stato ribattezzato l’Hachiko de Nefpaktia, in onore del famoso cane Akita giapponese che ritornava sempre ad aspettare il suo proprietario alla fermata dove lo aspettava ogni giorno, anche dopo la sua morte. Visto che non ne vuole assolutamente sapere di lasciare quel luogo, i residenti hanno deciso di costruirgli lì un piccolo rifugio. E ogni giorno gli portano cibo e acqua fresca.

Se non è amore questo, non sappiamo proprio come chiamarlo. L’ennesima storia che ci parla di quanto il loro affetto possa superare ogni ostacolo, anche quello più doloroso della morte.