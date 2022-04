C’è il video di un adorabile cagnolina che sta facendo il giro del web, per la tenerezza delle immagini. Bella, questo il nome della cucciola, ha davvero commosso tutti quanti: il cane bacia il papà che le parla con la telecamera, sono lontani e sentono l’uno la mancanza dell’altro. Il dolce animaletto lo prega a modo suo di tornare presto.

Bella è lontana dal suo amato miglior amico umano. L’uomo vive negli Stati Uniti ma per qualche ora ha dovuto separarsi dalla sua cagnolina, ma la sente di continuo tramite la telecamera. Così si possono vedere e sentire quando sentono nostalgia.

Bella è un cucciolo di Goldendoodle che ama alla follia il padrone. Ogni volta che esce di casa si mette a piangere. Figuriamoci stare lontani per qualche ora. Bella si mette a cercare disperatamente l’uomo in casa non capendo che le sta parlando attraverso la telecamera.

Sente la voce del suo amato amico dal sistema di sicurezza domestica Ring, per tenere sotto controllo il cane in casa. Visto che spesso soffre di ansia da separazione, l’uomo ha deciso di parlare con Bella per tranquillizzarla.

Ma Bella non capisce dove si trovi il suo papà umano, lo cerca disperatamente dappertutto, fino a quando Scott non la chiama e lei si accorge che in realtà le sta parlando proprio da quel marchingegno tecnologico che ha di fronte in quel momento.

Quando Bell capisce che la sua voce arriva da lì corre a baciare la telecamera.

La ragazza pelosa ha conquistato tutti online. Come tutti i Goldendoodle, che sono dei cani semplicemente adorabili e affettuosi, tutti da coccolare e da baciare.