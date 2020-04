Cane birichino sembra non sentire la mamma che lo sgrida perché è nel fango Questo cane birichino sembra diventare completamente sordo alle parole della mamma che lo pizzica a sguazzare nel fango

Peanut è un cane davvero molto birichino. Sembra essere ormai sordo alle parole della mamma che lo ha pizzicato a sguazzare e a fare un “bagno” nel fango. Anzi, continua come se niente fosse, andando avanti imperterrito a fare quello che gli piace fare.

Tammy Salusky è la mamma umana di un bellissimo cagnolino di nome Peanut. Proprio come i bambini, anche i cuccioli amano compiere delle marachelle che fanno arrabbiare i loro genitori. Che però alla fine li perdonano sempre, facendosi anche quattro risate. Tammy ha realizzato un video del suo cagnolino intento a farsi un bel bagno, tutt’altro che pulito, dentro una grandissima pozza di fango. La mamma umana, sicuramente, stava pensando a tutto quello che avrebbe dovuto pulire una volta tornati a casa. Mentre Peanut pensava solo a divertirsi in quella gigantesca pozza di fango.

La mamma, con un tono di voce severo, sgrida il cane, chiedendogli cosa stesse facendo. E sapete come risponde il cucciolo? Peanut si volta un attimo a guardarla e poi ritorna indisturbato a fare il suo bagno di fango, schizzando a destra e a sinistra.

Tammy allora continua ancora a protestare, perché non ha con se nulla per poterlo pulire un po’ prima di rientrare a casa. Scherzando chiede al cagnolino di cercare se magari trova in fondo alla pozza di fango un asciugamano. Non lo avesse mai fatto: Peanut si spinge ancora più giù, sporcandosi ancora di più.

Il cucciolo continua a sfidare la sua mamma umana, che ormai è praticamente disperata, perché vede già tutto quello che dovrà pulire quando Peanut si sarà deciso a farla finita con tutto quel fango che ha intorno.

Sembra proprio essere sordo alle parole della sua mamma umana. Non c’è niente da fare: i cani sono proprio come i bambini, quando vogliono fanno finta di niente per continuare indisturbati a fare quello che vogliono!