Cane bloccato nel barattolo dei biscotti, telecamera di sicurezza riprende tutto

Come farà a liberarsi il povero cane bloccato nel barattolo dei biscotti? La sua fame e la sua golosità lo hanno messo nei guai, come ha raccontato la sua proprietaria dopo aver postato online il video ripreso dalla telecamera di sicurezza posizionata in casa, che mostra i concitati momenti in cui il cucciolo non sa più come fare per togliersi dai guai.

Fonte foto da video su YouTube di ViralHog

Tutto ha avuto luogo il 15 gennaio scorso in una casa di Elkton, in Virginia, negli Stati Uniti d’America. Un cane di razza Bulldog francese ha iniziato a fare rumore in giro per casa. Per fortuna la proprietaria era in un’altra stanza e stava piegando i vestiti.

La donna si è spaventata ed è subito accorsa in suo soccorso. Ha visto il cane che correva come impazzito per tutta casa con il barattolo di biscotti incastrato sulla testa. Forse voleva mangiare più snack, ha infilato un po’ troppo la testa dento il contenitore per raggiungerli e non è riuscito a tornare indietro.

Le telecamere di sicurezza installate all’interno della casa hanno ripreso tutta la scena. Nel video si vede il cane passeggiare per la cucina, poi scuotere la testa, agitarsi e iniziare a correre, fino a quando la proprietaria non interviene per liberarlo.

Sul divano c’è un altro bulldog, che sembra non capire quello che sta accadendo. E non sa affatto come aiutarlo. Quindi sta lì al sicuro ad aspettare che qualcuno intervenga, per poterlo liberare da quella che era diventata una trappola pericolosissima.

Cane bloccato nel barattolo dei biscotti finalmente libero!

Dopo averlo liberato, la proprietaria lo abbraccia e lo riempie di baci, per dargli conforto dopo lo spavento avuto per quel piccolo incidente. Anche l’altro cane fa lo stesso.

Il video, condiviso su YouTube, è diventato virale in poco tempo, con migliaia di visualizzazioni.