Questo povero cane bloccato nel tubo ha dovuto aspettare 5 ore prima di essere liberato dai vigili del fuoco, che hanno compiuto un eroico salvataggio. I pompieri hanno fatto tutto quello che era in loro potere per cercare di non far male a quel cucciolo, che nessuno sa come si sia cacciato in quel guaio.

Questa storia ci arriva da Kennett, ad Arbyrd, nel Missouri, negli Stati Uniti d’America. I membri della squadra locale dei vigli del fuoco è intervenuta per poter aiutare questo cucciolotto in difficoltà, che è stato trovato con il collo completamente bloccato all’interno del tubo di metallo.

I soccorritori hanno ricevuto una chiamata per segnalare che quel cane di strada, che non ha nessuno che si prende cura di lui e non ha una casa, aveva avuto un piccolo incidente. Dai racconti pare che fosse rimasto lì dentro per cinque lunghissime ore. La gente ha provato a tirarlo fuori, ma era impossibile. E così hanno chiamato i soccorsi.

Anche i pompieri hanno capito che non era facile aiutarlo. Hanno lavorato con delicatezza e attenzione, senza mai arrendersi, per riuscire a salvarlo. E alla fine hanno fatto in modo di estrarre la testa dal tubo e salvargli la vita.

I pompieri hanno impiegato molto tempo per raggiungere l’obiettivo finale e tagliare il tubo senza causare ferite al povero animale.

Siamo stati molto attenti a dove stavamo tagliando, al modo in cui lo stavamo facendo, cercando di mantenere calmo l’animale, che era la cosa più difficile, in realtà. Ero molto spaventato e non c’è da meravigliarsi.

Cane bloccato nel tubo, un eroico salvataggio

Il cane era esausto ed era disidratata e malnutrito. Lo hanno trasferito con ancora un pezzo di tubo al collo alla Kennett Veterinary Clinic, dove i medici lo hanno sedato per rimuovere il pezzo di metallo.

Quando si è svegliato scodinzolava dalla gioia in segno di gratitudine. Ora appena guarirà i volontari gli troveranno una casa per sempre, sicura e amorevole.