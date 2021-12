Cane cade dal quarto piano, ragazzo si ferisce per salvarlo

Una storia davvero incredibile quella che ha per protagonisti un cucciolo che ha rischiato la vita e un giovane che è diventato il suo eroe personale. Il cane cade dal quarto piano di un edificio. E un ragazzo, pur di salvarlo, si ferisce. Ma non si lamenta, perché solo in quel modo avrebbe potuto portare in salvo il malcapitato.

Fonte foto da Pixabay

La storia ci arriva da Alicante, una città che si trova nel sud est della Spagna. Un giovane di 26 anni ha messo a rischio la sua stessa vita per afferrare al volo un cane che stava cadendo dal quarto piano di un appartamento che si trova nella città.

Venerdì scorso verso le 16.20 i vicini preoccupati anno chiamato la polizia. C’era un cane sul balcone di un edificio. Rischiava di cadere dal quarto piano del palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme a due auto della polizia locale. Mentre un gruppo di persone assisteva alla scena.

Il povero cane, un mix tra un Dalmata e un American Stanford, è caduto prima che i soccorritori potessero arrivare ad aiutare il cucciolo. Secondo quanto riportato da altre persone presenti, il ragazzo passava lì per caso e vedendo il cane cadere ha fatto una corsa per prenderlo al volo.

Il cane sta bene e il ragazzo è stato molto coraggioso. Anche se in seguito i medici che lo hanno curato hanno detto che ha riportato la frattura di un polso e la rottura di due dita. Tutti i presenti hanno subito applaudito il giovane per il suo coraggio.

Fonte foto da Pixabay

Cane cade dal quarto piano e viene afferrato al volo da un ragazzo che passava di lì

I sanitari hanno prontamente soccorso il ragazzo, portandolo in ospedale. Mentre i residenti hanno chiesto al Comune di dare un riconoscimento al giovane che per tutti è un eroe.

Il cane, ferito a una zampa, ora è nelle mani amorevoli dell’unità cinofila dei pompieri. Le forze dell’ordine hanno anche ispezionato la sua casa, per capire se quella caduta si potesse evitare: forse il cane era da solo in casa, chiuso sul balcone?