Il cane cade dal quarto piano del palazzo in cui vive con la sua famiglia. Un volo troppo lungo per poter sopravvivere. Ma il cagnolino aveva il suo angelo custode a vegliare su di lui, che proprio in quel momento passava dalla strada sottostante. Questo cucciolo è stato salvato da un ragazzo che passava di lì e lo ha preso al volo.

John Alexander Palomino Bendives stava camminando in strada. Era uno dei primi giorni di vacanza e mai si sarebbe aspettato di diventare per tutti quanti un eroe. La sua prontezza di riflessi ha permesso alla cagnolina Mina di salvarsi dopo una terribile caduta.

Mina, in realtà, fa parte della famiglia del ragazzo che l’ha salvata. John Alexander Palomino Bendives era da poco uscito dalla sua casa che si trova al quarto piano di un bel palazzo. Ma all’improvviso decide di tornare indietro, come se qualcuno gli avesse intimato di farlo. Un vero e proprio miracolo.

I quattro cani di famiglia rivedendolo si sarebbero emozionati e si sarebbero sporti un po’ troppo dalla ringhiera. Il piccolo barboncino dal pelo bianco improvvisamente è caduto giù. Una caduta terrificante, ma per fortuna la fidanzata del ragazzo se n’è accorta urlando.

John Alexander non ha esitato un istante e ha tentato di salvare Mina da quella che per lei sarebbe stata una caduta fatale. E per fortuna ce l’ha fatta, prendendo al volo la cagnolina, dimostrando di avere riflessi più che pronti e anche una certa forza, visto il peso del cane aumentato dalla velocità di caduta.

Cane cade dal quarto piano e il proprietario la salva per miracolo

Le telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso tutto quanto. Il ragazzo accoglie tra le sue braccia incredulo la dolce cagnolina, con un sorriso che ha già fatto il giro del web. Lui e la fidanzata sono grati e stringono Mina che scodinzola di felicità.