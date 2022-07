Questa è la storia di un cucciolo davvero intelligente e intraprendente che ha salvato i suoi amati proprietari. Il cane chiede aiuto dopo un incidente in cui è rimasto coinvolto insieme alla sua famiglia umana. Lui subito è corso a dare l’allarme e a cercare qualcuno che potesse dare una mano, imbattendosi proprio in una pattuglia della Polizia di Stato.

Fonte foto da Facebook di Lincoln Police Department

Era il 10 luglio scorso quando il poliziotto Chris Pina della Polizia di Stato del Maine era in servizio in strada. A un certo punto ha visto sbucare dal nulla un cane che si è diretto alla sua auto. Lo ha fatto salire, per evitare che potesse finire vittima di un incidente.

Il cane era pieno di fango e di graffi, poteva essersi perso. Ma in realtà il cane era lì per un altro motivo: lui lo ha condotto al luogo dell’incidente poco più avanti, dove erano rimaste coinvolte due auto. Il conducente di un Rav 4 si era addormentato alla guida tamponando un SUV.

Sul SUV viaggiavano anche due cani. Dopo che il mezzo si è ribaltato, uno di loro è andato a chiedere aiuto, trovando proprio l’agente di polizia. Il cane si chiama Willow e il dipartimento della Polizia di Stato del Maine gli ha dato una medaglia per il suo coraggio.

Sarah White, proprietaria di Willow, è grata all’adorabile cane per quello che è successo:

Per fortuna la mia ragazza Willow è corsa dalle persone adorabili che si sono fermate ad aiutare.

Fonte foto da Facebook di Lincoln Police Department

L’altro cane della coppia, un doberman di nome Bentley, era stato originariamente segnalato come scomparso, ma in seguito è stato trovato da Kathy Winslow di Lost Dog Recovery. Per fortuna tutto è andato bene!