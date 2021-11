Quando un salvataggio porta in salvo una povera creatura in difficoltà è sempre una bella notizia, perché è una storia a lieto fine che ci fa sorridere il cuore. Come in questo caso, in cui il cane chiude gli occhi per il sollievo quando sale sull’auto dei suoi soccorritori, perché sa che ora è in salvo. E avrà una nuova vita felice davanti a sé.

Fonte foto da Facebook di Samantha Zimmer

Samantha Zimmer è un’attivista per i diritti degli animali che vive a Houston, in Texas, negli Stati Uniti. Il 24 settembre scorso ha condiviso sui suoi canali social il racconto emozionante di un salvataggio commovente di un povero cucciolo abbandonato in strada.

Dal 2015 Samantha Zimmer ha trasformato la sua abitazione in un santuario per cani. Ogni giorno salva tantissimi cuccioli indifesi, lasciati indietro da persone prive di cuore. Lei si occupa di rimetterli in forma e prepararli alla loro nuova e felice vita.

Samantha Zimmer ospita tantissimi cani nella sua cuccia. Ha convertito ogni stanza per rendere piacevole e gradevole il soggiorno. Ed ha anche coperto il patio per far fare la pipì agli animali quando fuori piove o è troppo freddo.

In garage ci sono diverse cucce, una vasca da bagno in poliestere per i bagnetti e anche aree esterne dedicate ai suoi pelosi. Al momento ospita 15 cani salvati in strada, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi qui.

Fonte foto da Facebook di Samantha Zimmer

Cane chiude gli occhi per il sollievo e questa sarà la sua nuova casa

Samantha ha portato un nuovo membro in famiglia, una piccola che è appena stata salvata e che ora si fida ciecamente del suo protettore.

Fonte foto da Facebook di Samantha Zimmer

Quando finalmente sono entrato nell’area chiusa, mi è corsa incontro.

Davvero una donna dal cuore d’oro: ce ne fossero di più di persone come lei in giro per il mondo!