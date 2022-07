Cane con 20 monete nello stomaco salvato dal veterinario

I proprietari di pets sanno che ogni tanto i loro amati cuccioli fanno prendere degli spaventi enormi, come è successo nel caso del cane con 20 monete nello stomaco, che per fortuna il veterinario era riuscito a salvare. Il cucciolo stava male da qualche giorno e per fortuna i suoi genitori umani lo hanno subito portato in ambulatorio per una visita.

Questo cucciolo di appena 12 settimane ha dovuto subire un intervento salvavita per aver ingerito un bel mucchietto di monete. La proprietaria aveva lasciato la sua borsa incustodita, pensando che non ci fosse niente dentro che lui potesse mangiare.

Ma il cucciolo ha trovato comunque qualcosa di pericoloso. Ha ingerito ben 20 monete che erano rimaste sparse nella borsa. La sua famiglia umana si è accorta che c’era qualcosa che non andava quando il suo cane, di nome Daisy, ha iniziato a star male, a non mangiare più, a essere troppo letargico.

Daisy era un cucciolo di 12 settimane pieno di vita che solitamente non stava fermo un attimo, così la donna si è preoccupata e l’ha portato dal veterinario. I raggi X hanno scoperto nel suo stomaco 20 monete: 13 monete da 1 pennies, tre da 5 pennies, due da 20 pennies e due monete da 1 sterlina.

Il veterinario ovviamente lo ha operato d’urgenza per salvargli la vita. Dopo l’operazione è tornato a casa: Ivana, la sua mamma umana, si sta prendendo cura di lui. Sperando che possa rimettersi in forze presto.

Cane con 20 monete nello stomaco: la lenta ripresa di Daisy

Non potevo crederci quando il PDSA ha chiamato per dirmi che Daisy aveva ingoiato così tante monete. La mia borsa era scomparsa e l’avevamo cercata in alto e in basso, senza pensare che fosse Daisy il colpevole a scappare con la borsa.

Queste le parole della proprietaria, che aggiunge:

Non avevo idea che un cucciolo potesse mangiare questo genere di cose ed eravamo tutti fuori di noi dalla preoccupazione e così spaventati di perderla.

Chissà che spavento per i suoi proprietari!