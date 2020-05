Cane con gravi ferite inflitte dall’uomo salvato all’ultimo Il cane aveva gravi ferite provocate dalla cattiveria umana. Per fortuna qualcuno lo ha salvato appena in tempo

Oggi vi raccontiamo la storia di Cooper, un cucciolo di soli 4 mesi che ha rischiato di morire a causa delle ferite inflitte sul suo corpo da un uomo privo di scrupoli. Aveva due zampe rotte e stava morendo di fame. Per fortuna è stato salvato giusto in tempo.

Cooper è stato salvato appena in tempo dai volontari del Poodle and Pooch Rescue, un rifugio che si trova in Florida, negli Stati Uniti. Quando i soccorritori sono arrivati lui era talmente privo di forze che nemmeno si è mosso. Era gravemente malnutrito e aveva le due zampe anteriori rotte. Era vicino alla morte, pieno di ferite e affamatissimo.

“Molte persone lo hanno visto, ma lo hanno lasciato lì nella totale indifferenza. Alcuni si sono avvicinati, ma pensando che stesse per morire, se ne sono andati“, questo il commento di uno dei volontari che ha portato immediatamente il cane al rifugio, specializzato nel salvataggio di cani in condizioni disperate.

Cooper aveva la caviglia della zampa destra scheggiata e le ossa metacarpali rotte. La zampa sinistra aveva diverse fratture.

Dopo le radiografie il cane è stato sottoposto a diversi interventi. “Dal modo in cui mostrano gli infortuni, non sembrano essere il risultato di un incidente, ma a causa di abusi e maltrattamenti. Sembra che sia stato preso a calci e calpestato selvaggiamente“.

Alle zampe sono stati messi degli stivali ortopedici per aiutarlo a guarire e a camminare. Mentre il collare serve per evitare che si lecchi dove le ferite stanno guarendo. Per fortuna ha ripreso peso e forze.

“Il recupero nelle zampe anteriori è molto più lento rispetto alle zampe posteriori. I cani trasportano più peso sugli arti anteriori”, ma sono tutti fiduciosi, anche perché negli occhi di Cooper è tornata la gioia.

In passato ha sofferto molto a causa di un criminale che lo ha quasi ucciso, ma ora sa cosa vuol dire essere amati.