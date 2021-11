Cosa ci fa un cane con il “braccio” fuori dal finestrino? Questa è la classica posa dell’autista esperto, che nei giorni più caldi, quando tiene abbassato tutto il finestrino, cerca così di prendere più aria possibile, tenendo il volante con una sola mano. Una posa da “essere umano”, non da cucciolo. E infatti la scena del pelosetto registrata fa divertire tutti gli automobilisti e chi ha visto il video su Instagram.

Fonte foto da video Instagram di caitlyntremblay13

Caitlyn Tremblay stava viaggiando sulla sua automobile, sull’Interstate 93 nel Massachusetts, negli Stati Uniti d’America. Insieme a lei in auto c’era il fidanzato Quincy. Mentre viaggiavano i due sono stati sorpresi da una scena davvero bizzarra e divertente.

Se di solito i cani amano stare con la testa fuori dal finestrino, con il vento che spettina la loro pelliccia, si vedono raramente cuccioli come, come fanno gli esseri umani, fanno la posa del braccio del camionista, con una sola zampa fuori dal finestrino. Una scena che non si vede tutti i giorni.

Caitlyn Tremblay ha registrato un video pubblicandolo lo scorso 22 settembre sul suo account Instagram. Nel video si vede il cane di razza Bernese seduto sul sedile posteriore di un Suv, comodamente seduto con una zampa appoggiata fuori quasi a voler prendere un po’ di aria fresca.

All’inizio, il cane aveva entrambe le zampe tese fuori dalla finestra, ma non potevo catturarlo in video.

Questo il racconto della donna intervistata, che ha detto di essersi avvicinata per poter realizzare il video.

È stato allora che si è spostato e sembrava che fosse seduto come una persona.

Fonte foto da video Instagram di caitlyntremblay13

Cane con il braccio fuori dal finestrino: il video diventa in breve tempo virale

Non so chi fosse il proprietario/autista, ma spero che guardino questo video per far sapere loro che il loro cane è così amato.

Fonte foto da video Instagram di caitlyntremblay13

Il video è stato visualizzato migliaia di volte e sono numerosi i commenti lasciati sotto.