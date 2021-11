Il cane con la coperta, dalla quale non si separa più, si sente più sicuro e più tranquillo. Non ci va solo a dormire e a riposare quando è stanco. Anche quando esce di casa, anche per andare a giocare, la copertina è sempre accanto a lui. Se hai voglia di scoprire il perché questo adorabile cucciolo non riesce a vivere senza, continua a leggere.

Shauna Halstad sa benissimo che Flynn, il suo amato cane, è davvero un fifone. Ha paura di tutto quanto questo mix tra un cane bernese e un Terranova. Nonostante la stazza gigantesca, ha paura praticamente di ogni cosa.

Odia le scatole, il buio, le borse, ha paura del nostro gatto che è stato salvato e non ha artigli e nemmeno i denti. Ha praticamente paura della sua stessa ombra.

Queste le parole di Shauna Halstad, che ammette però che Flynn ha un modo per poter affrontare le sue paure: la sua adorabile coperta.

Quando la donna ha portato a casa per la prima volta la coperta, non si sarebbe mai aspettata che lui si affezzionasse così tanto ad essa.

Ne ho presa uno al negozio da tutto a un dollaro, doveva servire per pulirsi le zampe. Lui ha subito deciso che era sua, tutta da coccolare. Ha iniziato a portarla in giro senza sosta e voleva persino averla con sé durante le use numerose passeggiate.

La donna è dovuta tornare al negozio per comprarne di più, così da averne sempre una a disposizione, visto che la tiene da quando si sveglia a quando va a dormire.

Cane con la coperta, per Flynn è molto più di un pezzo di stoffa

Quello che per tutti è un semplice pezzo di stoffa, per Flynn è molto di più. È la sua magia per non avere più paura di niente.

Non è adorabile?