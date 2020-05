Cane con la zampa rotta infuriato perché non può entrare in piscina Al cane con la zampa rotta è proibito entrare in piscina. E lui si arrabbia perché ama nuotare in acqua

Max è un cane che adora fare il bagno in piscina. Ma c’è un piccolo intoppo che lo separa dall’acqua. Ha una zampa rotta e i suoi proprietari gli hanno proibito di entrare in piscina. Ma lui non è molto d’accordo e lo dimostra arrabbiandosi e infuriandosi. A modo suo.

Max è un bellissimo cane alano, non più giovanissimo, ma nemmeno anziano. Recentemente ha subito un incidente che gli ha provocato una lesione alla zampa anteriore. Gli hanno dovuto mettere una specie di cintura per permettere ai suoi muscoli di tornare com’erano prima. Ma non è molto contento della soluzione.

Anche perché quel tutore gli impedisce di fare molte delle cose che lui ama fare. Come un bagno in piscina. La decisione dei suoi proprietari di fare un tuffo nell’acqua incontra la sua più totale disapprovazione. Certo, obbedisce ai suoi amici umani, ma non smette di lamentarsi e cercare di far ragionare la sua padrona.

La proprietaria, ovviamente, gli ha fatto anche un video durante tutte le sue rimostranze. Che ha prontamente pubblicato sui social dove è diventato virale.

Il cucciolo non ha solo una zampa temporaneamente fuori uso. Ha anche un problema di udito, un tipo di sordità permanente che a volte causa problemi a chi non lo conosce. E che lo spinge a ululare molto forte. Le sue condizioni non lo limitano, perché lui capisce perfettamente i gesti dei suoi amici umani.

Il cucciolo vuole nuotare, ma la sua mamma umana è contraria e lui la rimprovera, perché proprio non ce la fa a stare lontano dall’acqua. E non capisce proprio perché non possa entrare.

Di solito Max è molto buono e obbediente. Ma questa volta è decisamente infastidito: va bene, ha la zampa rotta, ha quel tutore, ma lui non ce la fa proprio a resistere. Ed è completamente comprensibile!