Cane con le zampe rosse, la famiglia torna a casa e trova l’adorato English Springer Spaniel così, poi la scoperta

Il cane con le zampe rosse, la famiglia disperata che non sa cosa fare pensando fosse ferito e poi l’incredibile scoperta. Pensate la scena: voi che rientrate a casa e trovare il vostro adorato English Springer Spaniel con strane macchie rosse su tutto il pelo. Subito pensate che si sia fatto male o abbia fatto male a qualcuno. Ma l’apparenza inganna.

Fonte Pixabay

Pogo è un dolce cagnolino, che è con la sua famiglia da quando è un cucciolo. Ha sempre tanta energia ed è sempre in grado di combinare guai che mettono in allarme i suoi amici umani. Tutta la sua famiglia è sempre sulle corde con lui.

Tutti lo adorano, ma sanno che prima o poi potrebbe ne potrebbe combinare una delle sue. Del resto la sua razza è così: sempre in movimento e sempre pronto a essere protagonista di storie davvero incredibili.

L’ultima che ha combinato Pogo è davvero incredibile. Una sera Gemma McAdam rientrando ha notato qualcosa che non andava. Il cane era ricoperto di chiazze rosse: subito hanno pensato fosse sangue.

Pensavano si fosse ferito da qualche parte e hanno iniziato a cercare oggetti taglienti in casa, cercando di controllare le sue ferite. Ma non riuscivano a venirne a capo, anche perché Pogo non sembrava sofferente. Continuava infatti a scodinzolare. Poi ne sono venuti a capo.

Cane insanguinato? No, in realtà si era solo sporcato

Pogo stava benissimo. Quelle macchie rosse che vedevano sulla sua pelliccia altro non era che tintura per capelli rossa. Sotto la sua cuccia hanno trovato un contenitore tutto masticato. Il furbacchione lo aveva trovato, lo aveva aperto e si era tutto sporcato di tinta!

La famiglia ha consultato il veterinario che ha trovato la cosa molto divertente. E così anche la famiglia, che alla fine l’ha presa a ridere. Ci vorrà un bel po’ prima che il colorante possa andare via!