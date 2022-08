Jaxon e Ludo sono due amici inseparabili. Da quando il neonato è arrivato in casa, il cucciolo di famiglia ha sempre controllato che tutto andasse bene, svolgendo in modo impeccabile il suo lavoro da baby sitter canino. Il cane controlla il sonno del bambino ogni notte, come hanno scoperto i genitori di Jaxon guardando le telecamere posizionate nella cameretta del piccolo.

Da quando Jaxon è arrivato a casa, Ludo è stato sempre il suo angelo custode. Oggi il piccolo ha 2 anni, ma fin dalla sua nascita il suo amico peloso è diventato la sua ombra. Controlla sempre che tutto vada bene, di giorno e anche di notte.

Sono inseparabili.

Queste le parole della mamma del piccolo Jaxon a The Dodo. La donna ha raccontato che durante il giorno i due giocano insieme: dove c’è uno, c’è sempre anche l’altro. Mentre di notte il cane controlla sempre che il piccolo dorma sonni tranquilli.

La mamma ha scoperto di questo speciale legame notturno tra il figlio e il cane di casa, grazie alle immagini della telecamera notturna che ha posizionato nella cameretta di Jaxon, per tenerlo sotto controllo anche durante le ore notturne.

Le immagini della telecamera hanno svelato che ogni notte Ludo entra nella cameretta dove Jaxon sta dormendo. E si assicura che il piccolo dorma serenamente, abbia le coperte, non faccia incubi. Talvolta, il cucciolo di casa va a dormire anche accanto al bambino di 2 anni.

A rendere speciale tutto questo c’è il fatto che lui non è stato addestrato per fare queste cose. Le fa e basta.

Queste le parole della mamma, che poi aggiunge:

È bello vedere il legame che hanno entrambi ed è bello pensare che se dovesse succedere qualcosa nella notte, avremmo quel paio di occhi in più per avvisarci di qualsiasi cosa.

Non sono adorabili insieme?