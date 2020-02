Cane controlla la ragazza per farle fare i compiti Un cane è stato addestrato per controllare la ragazza mentre fa i compiti, per non cedere alla tentazione di usare il cellulare

I cani sanno essere dei compagni di vita incredibili. Sanno aiutarci ad affrontare ogni situazione non lasciandoci mai da soli nel momento del bisogno. Anche quando non lo vorremmo, perché sanno che la loro presenta è fondamentale. Come nel caso del cane che vigila la ragazza mentre fa i compiti. Così non è tentata a usare il telefono al posto di studiare. Il papà di questa ragazzina era stanco di dire alla figlia di studiare e di fare i compiti senza stare sempre a guardare il cellulare. Non ne poteva proprio più. Aveva bisogno di una mano per insegnare alla figlia a concentrarsi maggiormente sui suoi compiti, perché lo studio è assolutamente importante. Per fortuna in questa sua battaglia, questo padre aveva un complice, un alleato, un prezioso compagno pronto a vigilare sulla ragazza mentre faceva a casa i suoi compiti. Questo papà ha raccontato al portale di notizie cinese Pear che sua figlia non riusciva proprio a concentrarsi mentre faceva i compiti che le erano stati assegnati a casa, perché il cellulare era una fonte di distrazione troppo forte. Al posto di toglierle semplicemente il telefono cellulare, come avrebbero fatto tutti quanti, lui ha pensato bene di chiedere aiuto all’animale domestico di casa, addestrandolo di fatto a controllarla da vicino mentre faceva i compiti. Il cane ha preso sul serio il proprio compito e forse le sta un po’ troppo vicino mentre studia e fa i compiti. Anzi, le sta proprio troppo addosso. Così è anche inquietante! Il cane vive con la sua famiglia umana dal 2016, è educato e lo addestra da quando è un cucciolo a fare quello che lui gli chiede. E il cane lo fa sempre, puntualmente. Il cucciolo ha preso sul serio il suo compito e la vigila sempre mentre fa i compiti. Mentre nel resto della giornata adora stare con lei e giocare, oltre che farsi fare le coccole.