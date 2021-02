Cane coraggioso ferito per aver difeso i proprietari

La storia del cane coraggioso ferito dai malviventi per difendere i suoi proprietari sta facendo il giro del mondo. A dimostrazione del fatto che la lealtà e la fedeltà dei nostri adorati pets non ha eguali nel mondo. Poteva rimanere ucciso, ma a lui non importava, perché in quel momento voleva solo aiutare i suoi migliori amici umani.

Fonte Pixabay

Felipe Sinisterra sa che il suo bull terrier è il suo migliore amico. Un giorno stavano passeggiando insieme nel parco della loro città (Filadelfia, negli Stati Uniti d’America), quando alcuni teppisti li hanno avvicinati.

I malviventi volevano il portafoglio di Felipe e il ragazzo non ha esitato a darglielo, perché non voleva che gli facessero del male o facessero del male a Billy, il suo cucciolo adorato. Il cane, tuttavia, iniziò ad abbaiare con tutte le sue forze.

Felipe Sinisterra ha teentato di trattenere al guinzaglio il cane di quattro anni, che però aveva notato tutta la situazione e si era messo ad abbaiare. Non avrebbe permesso che li attaccasse, ma i malviventi si sono spaventati e hanno ferito il povero animale.

Quegli uomini hanno sparato dritto al cuore di Billy, prima di dileguarsi su una macchina grigia. Alcuni passanti, notata la scena, hanno immediatamente chiamato la polizia: gli agenti hanno accompagnato Felipe e Billy al Ryan Veterinary Hospital di Peen Vet.

Come sta il cane coraggioso ferito dai rapinatori?

I veterinari si sono subito dati da fare, perché le sue condizioni erano terribili. Ma Billy ha lottato per sopravvivere. Lo hanno sottoposto a due costosi interventi chirurgici e ora dovrà recuperare, ma pare che tutto stia andando bene.

Felipe ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per pagare le spese sanitarie e in tanto hanno aderito per aiutare il coraggioso bull terrier, che è già tornato a casa con Felipe.